Ciclista imita gesto de atacante da Chapecoense para distrair adversário

No mesmo dia em que o atacante Rossi foi expulso em jogo da Chapecoense por dar uma 'dedada' no jogador do Nacional (URU), o ciclista italiano Stefano Pirazzi repetiu o gesto no Tour dos Alpes, na Europa. A "vítima" foi o ciclista suíço Kilian Frankiny. O toque entre ciclistas é algo comum, quando o competidor se aproxima muito de um adversário, mas não pretende abaixar o ritmo. Mas costuma-se apoiar a palma da mão nas costas do outro competidor. Pirazzi, porém, preferiu colocar a mão (e o dedo) em Frankiny.

No jogo da Chapecoense, Rossi não foi o único expulso, Luiz Otávio também deixou a partida. Com dois a menos, o time catarinense perdeu por 3 a 0 para o Nacional, pela quarta rodada do grupo 7 da Copa Libertadores.