Ciclistas belgas caem em barranco; um deles fraturou 2 vértebras e 7 costelas

Com pouco tempo de diferença, dois ciclistas belgas perderam o controle de suas bicicletas e caíram em um barranco, durante o Giro di Lombardia, na Itália, neste sábado, 7.

O primeiro a cair foi Laurens De Plus, da equipe Quick-Step, que não conseguiu completar a curva, bateu no guard rail e caiu. A cena foi flagrada pelas câmeras de transmissão de TV. Apesar do susto e da imagem forte, o atleta sofreu apenas lesões leves na perna.

"Acabamos de falar com De Plus, que felizmente não tem lesões graves depois do acidente de hoje e está a caminho do hospital", informou a equipe em sua conta no Twitter.

Momentos depois, Jan Bakelants, da AG2R La Mondiale, cometeu o mesmo erro e também caiu no barranco. Ele, no entanto, bateu com mais força e fraturou duas vértebras e sete costelas. A bicicleta de Bakelants ficou pendurada em uma árvore a cerca de quatro metros do chão.

Bakelants foi hospitalizado, mas "está consciente e sem problemas respiratórios ou motores", conforme informaram os médicos da equipe. / COM INFORMAÇÕES DA EFE E AFP