Ciclistas do Tour de France se deparam com pênis desenhados no asfalto

Os ciclistas que disputam a principal competição da modalidade no mundo, o Tour de France, já se acostumando a desenhos de pênis feitos por engraçadinhos no asfalto das vias onde são feitas as provas. Já foram pelo menos três ocorrências, apenas nas etapas deste ano, realizadas entre pequenas cidades francesas.

De tão comum, a "piada" já é conhecida entre os atletas e a organização da prova, que pouco pode fazer para impedir a prática. aproveitando-se do fato de que os atletas usam câmeras nos capacetes e que boa parte dos trajetos é registrada por imagens aéreas, as figuras ficam bem visíveis.

Segundo o SB Nation, um dos portais que divulgou a prática, a intenção dos espectadores seja, talvez, desconcentrar os atletas.

A competição segue neste domingo, com a nona de 21 etapas, entre Nantua e Chambéry, na França. A chegada está prevista para o dia 23, em Paris.