Cielo, Fratus e outros nadadores brasileiros se encontram com o Papa

A delegação brasileira de natação está em Roma para a disputa do Trofeo Sette Colli, entre 23 e 25 de junho, torneio que serve como preparação para o Campeonato Mundial de Natação, na Hungria, no próximo mês. Neste sábado, 24, Cesar Cielo, Bruno Fratus, Nicholas Santos e Etiene Medeiros tiveram um dia especial, já que puderam conhecer o Papa Francisco.

Os representantes do País estiveram em um evento que reuniu cerca de 50 nadadores na Sala Clementina, no Palácio Apostólico, a residência papal oficial, no Vaticano. Lá, ouviram de Francisco sobre a importância do esporte, especialmente o deles.

Pertinho do Papa Uma publicação compartilhada por Cesar Cielo (@cesarcielof) em Jun 24, 2017 às 5:22 PDT

"São valores necessários nesta sociedade definida líquida, sem referências sólidas. Seu esporte é feito na água, mas não é líquido, é muito sólido pois requer esforços constantes e determinação", declarou o pontífice.

Medalhista de ouro nos 50m livre nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e de bronze em Londres, em 2012, Cesar Cielo publicou uma selfie onde o Papa Francisco aparece ao fundo. Já Bruno Fratus, finalista na mesma prova em Londres e no Rio de Janeiro, em 2016, colocou uma imagem sua segurando uma sunga amarela na qual estava escrita "Papa Francesco", nome do líder religioso em italiano.

A peça foi um presente da Federação Italiana de Natação (FIN) ao pontífice. Além da sunga amarela, a entidade também entregou outra sunga e uma touca brancas e um uniforme completo do time italiano.