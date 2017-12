Clube Pinheiros recebe exposição de pinturas com destaque para os esportes

De 24 de outubro a 8 de novembro, o Clube Pinheiros, na capital paulista, receberá em sua Galeria de Artes, a exposição individual Traços, do artista plástico Daniel Bota.

Entre os destaques presentes nas cerca de 50 obras que serão expostas no local, ao lado de ícones da música e da arte, estão telas retratando esportistas. As pinturas se destacam por seus traços marcantes e cores fortes, que são a marca registrada do artista.

No segmento esportivo, nomes como Michael Jordan e Ayrton Senna são homenageados pelo artista. Também será mostrada a pintura em homenagem ao atleta do clube Arthur Nory, medalhista de bronze na modalidade Ginástica Artística na Olimpíada do Rio-2016.

Para quem quiser visitar a exposição, seguem os detalhes:

Galeria de Artes / Esporte Clube Pinheiros – São Paulo

De 24/10 a 08/11, das 10h às 21h

Rua Tucumã, 142 - (entrada para pedestre)

Avenida Brig. Faria Lima, 2378 - (estacionamento pago no local – R$ 4,00 /h )

Jardim Europa - São Paulo/SP

A entrada é gratuita, e para o acesso de não associados ao clube é necessária a apresentação do convite

Interessados deverão enviar e-mail para: contato@danielbota.com.br