Com 90 quilos a mais, fisiculturista impressiona com mudança no corpo

Bastante famoso no mundo do fisiculturismo, Craig Golias era um jovem magro até mesmo em excesso para quem tem 1,91m de altura, pesando apenas 68 quilos. Talvez por isso, ele decidiu mudar e, para isso, ganhou quase 100 quilos e se tornou o "maior fisiculturista do mundo".

O atleta, que já ganhou inúmeros títulos por causa do absurdo tamanho de seus braços, garante que isso é o que sempre desejou.

"Tudo é possível se você acreditar! Estabeleça uma meta! Crie um desejo para alcançar e o resto é história. Somente você pode determinar seu destino", disse o atleta, em uma foto em seu Instagram que mostra o seu corpo antes e depois da transformação.

"Vivo para treinar e construir um físico privilegiado. E se pudesse fazer isso para ganhar a vida, seria incrível", comentou em entrevista recente. "As pessoas me dizem que, por eu ser tão grande, estou sempre perto da morte. Mas para mim isso é um elogio. Sempre passo por revisões e estou saudável com meu tamanho. Posso ser um pouco lento para algumas coisas, mas vale a pena para ser capaz de perseguir meus sonhos e alcançar meus objetivos", completou o atleta, conhecido como "Goliath".