Com um golpe, jogador manda adversário a noucate em partida de hóquei

Jogadores de hóquei brigarem não é algo incomum, mas uma briga terminar com apenas um golpe em poucos segundos é mais raro. O caso ocorreu no duelo da noite dessa terça-feira (24), entre Anaheim Ducks e Philadelphia Flyers, válida pela National Hockey League (NHL), o principal campeonato norte-americano da modalidade.

A partida ainda estava no primeiro quarto quando os defensores Kevin Bieksa, dos Ducks, e Radko Gudas, dos Flyers, deixaram os tacos de lado e partiram para cenas lamentáveis. Mas o estranhamento durou pouco e Bieksa levou a melhor: após um soco direto no queixo (um golpe chamado de Superman), Radko foi rapidamente à nocaute.

Depois da briga, os dois jogadores foram punidos e o jogo terminou com vitória dos Ducks por 6 a 2. No Twitter, o time de Anaheim (uma cidade da Califórnia) tirou onda com um gif de Bieska fazendo um “turn down for what”. Confira:

Gudas wanted a fight, and @kbieksa3 gave him one! A one-punch knockdown at center ice pic.twitter.com/DaJlWeK3qN — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 24 de outubro de 2017

"Gudas quis uma briga e o Bieksa deu uma pra ele! Um soco e nocaute no meio do gelo", disse a equipe californiana na rede social.

Kevin Bieksa superman punch pic.twitter.com/r8PZs3jchF — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 24 de outubro de 2017

Essa não foi a primeira vez que Bieksa se envolveu em uma briga. Em março deste ano, o jogador (que defendia o Vancouver Canucks) caiu no braço com Mike Richards, do Flyers.