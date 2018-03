Com apoio de Cássio e Romero, time do Corinthians de futsal Down joga neste sábado

O time que nunca perdeu, é assim que o Corinthians está chamando a sua torcida para comparecer no ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, localizado no parque São Jorge, neste sábado. Em quadra, entrará a equipe alvinegra que disputará a Copa Down de Futsal.

Com o apoio de Cássio e Romero, titulares do time de futebol profissional do clube, a equipe JR/Corinthians, formada por atletas com Síndrome de Down, encaram a partida válida pela semifinal do torneio.

O evento comemora a invencibilidade da equipe corintiana e o Dia Internacional da Síndrome de Down, que acontece dia 21 de março. Com 23 jovens atletas, o JR/Corinthians nunca perdeu. São 10 anos de formação e 27 jogos, além de campeonatos no Brasil e no exterior.

Para o torcedor que pretende ir ao ginásio, a entrada será gratuita e jogo começa a partir das 16h.