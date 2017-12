Com arremesso 'fulminante', brasileiro é um dos melhores estrangeiros do beisebol

O jovem atleta brasileiro Eric Pardinho, de apenas 16 anos, aparece em quinto lugar em uma lista com os 30 melhores prospectos internacionais do beisebol, publicada pela MLB. Eric chama atenção dos scouts desde o ano passado, quando aos 15 anos foi convocado para defender a seleção principal do Brasil no torneio eliminatório para o World Baseball Classic - o mundial da categoria, vencido pelos Estados Unidos em março de 2017. Na ocasião, Pardinho jogou uma entrada contra a seleção do Paquistão, e eliminou dois adversários por "strikeout", atingindo incríveis 94 milhas por hora em um de seus arremessos, cerca de 150 km/h.

Segundo Jesse Sanchez, colunista da MLB.com, Pardinho é o único arremessador entre os 10 melhores prospectos, pois atinge em seus lançamentos velocidade igual aos profissionais, enquanto atletas da mesma idade alcançam entre 80 e 90 milhas.

Pardinho faz parte do principal programa de beisebol amador do país, no CT Yakult, localizado na cidade de Ibiúna, em São Paulo. A iniciativa, pioneira no país, é uma parceria entre a liga americana e a Confederação Brasileira de Beisebol e Sóftbol (CBBS) para o desenvolvimento e ampliação do esporte, que retorna ao quadro olímpico em Tóquio, em 2020. "Eric é um garoto muito especial, mesmo com pouca idade ele tem desempenho semelhante ao de profissionais e ótimo equilíbrio físico e mental. Com certeza tem grandes chances de chegar às grandes ligas assim como outros garotos que vem se destacando na academia em Ibiúna" afirma Thiago Caldeira, técnico de arremessos da Seleção Brasileira e scout da MLB no Brasil.