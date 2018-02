Com cobranças de lateral com as mãos, Fifa aprova mudanças no futsal

O futsal ganhou novas regras desde a última semana. Com a aprovação da Fifa, agora a modalidade passa por transformações que podem impactar bastante na dinâmica do jogo.

+ Tradutor de Maradona conta como é ser a sombra do ídolo em Dubai

+ Assistir a um jogo deitado em uma cama? Veja onde isso vai ser possível

+ Maior jornal da Espanha: Neymar é 'um adolescente em eternas férias de verão'

A mais polêmica das novas regras é o direito de escolher entre repor a bola com os pés ou com as mãos. A entidade entende que o poder de escolha poderá contribuir com o aumento no número de gols durante a partida. Antes o jogador usava apenas os pés.

Além disso, outras propostas foram aprovadas. Os goleiros não poderão mais lançar a bola para o ataque, agora terá que tocar a quadra de defesa antes. O goleiro-linha também sofreu alterações, ele só poderá ser utilizado por uma equipe que estiver perdendo. Já as disputas de pênaltis em fases eliminatórias, o número de cobranças foi alterado de três para cinco, assim como no futebol de campo.