Com dois chutes na prorrogação, Cairo Santos dá vitória aos Chiefs na NFL

Com um field goal de 34 jardas a cinco segundos do final da prorrogação, o brasileiro Cairo Santos garantiu a vitória por 30 a 27 do Kansas City Chiefs sobre o Denver Broncos, fora de casa, pela semana 12 da NFL. Minutos antes, o kicker já havia conseguido outro chute, este de 37 jardas, que manteve os Chiefs vivos no tempo extra.

Além dos dois field goals, Cairo Santos ainda anotou dois extra points, totalizando oito pontos na partida. Na atual temporada da NFL, o brasileiro tentou 28 chutes e acertou 25. Os Chiefs estão na segunda colocação da Divisão Oeste da Conferência Americana, com 8 vitórias e 3 derrotas. Já os atuais vencedores do Super Bowl estão logo atrás de Kansas City, com 7 vitórias e 4 derrotas.