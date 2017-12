Com maior público do esporte, Cowboys possuem ocupação de 115%

Um estádio com capacidade para 80 mil pessoas sentadas e a maior média de público do esporte mundial. Estas são características do Dallas Cowboys, que disputa a NFL. O que nem todos sabem, porém, é que o time recebe por jogo, cerca de 92,2 mil torcedores, ou seja, 115,3% da capacidade.

Acontece que os Cowboys no início da temporada vendem um pacote chamado de "Party Pass", onde fãs que compram têm direito a comparecer aos 10 jogos em casa, no At&t Stadium. As entradas, contudo, não representam um local para sentar, já que o estádio possui seis áreas onde o torcedor fica em pé e assisti pelos telões, uma verdadeira 'muvuca'.