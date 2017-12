Com narração exclusiva, Super Bowl será exibido nos cinemas

Os fãs da NLF já podem começar a preparar a festa para o ano que vem. O Super Bowl, um dos eventos mais esperados do ano, terá transmissão ao vivo em cinemas de São Paulo e outros estados do Brasil.

Essa não é a primeira vez que o evento ocupa as telonas, neste ano a exibição da final contou com 70% dos salas lotadas. A torcida acompanhou a reação do New England Patriots quando todos já decretavam a vitória dos Falcons.

Em sua próxima edição, Rômulo Mendonça e Paulo Mancha estão escalados para fazer narração e comentários exclusivos para os cinemas. Quem quiser interagir dentro e fora das salas, poderá usar a hashtag #SuperbowlNaTelona.

O Super Bowl ainda contará com um show de Justin Timberlake no intervalo. Essa é a segunda vez que o cantor participa do evento. Em 2004, em Huston, ele subiu ao palco ao lado de Janet Jackson.

Os ingressos, que custam R$ 60, já estão disponíveis para venda no site www.cinelive.com.br.