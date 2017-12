Com três atletas olímpicos, natação é destaque no Jogos Universitários Brasileiros

O Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) começam nesta quinta-feira, 19, em Goiânia, com destaque para as provas de natação, que contarão com a presença de três atletas olímpicos: Gabriel Santos, Daynara de Paula e Larissa Oliveira.

Gabriel, de 21 anos, é o mais jovem dos três e tem como principal conquista a participação na Olimpíada do Rio, onde integrou a equipe brasileira no revezamento 4x100m livre. Aluno de Educação Física na Unip, ele foi quarto lugar na Universíade realizada em Taipei este ano e é um dos favoritos ao ouro no JUBs.

Atual medalhista de prata no revezamento 4x50m medley misto do Mundial de piscina curta de Windsor, Larissa, de 24 anos, disputou cinco provas nos Jogos do Rio, mas não conseguiu avançar para as finais. Ela também cursa Educação Física na Unip e ficou em quinto lugar nos 4x100m livre e 100m livre na Universíade.

Daynara, de 28 anos, é a mais experiente dos três, com participação nas olimpíadas de Pequim (2008), Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016). Estudante de Administração na Unip, ela foi quinto lugar no Universíade no 4x100 livre.

O Jogos Universitários Brasileiros deste ano será realizado de 19 a 29 de outubro, com a participação de instituições privadas e públicas. O JUBs contará com 20 modalidades esportivas, sendo 15 individuais e cinco coletivas: futsal, handebol, vôlei, basquete, judô, taekwondo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, JUBs Acadêmico, badminton, vôlei de praia, basquete 3 x 3, natação, tênis e esportes eletrônicos, com os jogos Fifa 2017 e League of Legends. No paradesporto, serão contempladas as modalidades natação, tênis de mesa e atletismo.