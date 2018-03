Com três brasileiros em grandes times, MLB volta esta semana

A Major League Baseball (MLB), principal liga de beisebol do mundo, volta na próxima quinta, 29 de março, para a temporada 2018, com pelo menos seis brasileiros atuando em equipes de ponta: Paulo Orlando, Yan Gomes e Luiz Gohara já estão praticamente garantidos, e outros três brigarão por espaço ao longo da temporada.

+ F-1 faz amigo secreto e Hamilton dá presentes de aposentado a Massa

+ Com Neymar e Thiaguinho, Gabriel Medina comemora aniversário em balada de SP

+ Edmundo provoca Emerson Sheik durante entrevista e 'ouve o que não quer'

São eles Leonardo Reginatto, pelo Minnesota Twins, e Thyago Vieira, pelo Chicago White Sox. Eric Pardinho, uma das promessas brasileiras no esporte, iniciará sua carreira pelo Toronto Blue Jays. Na rodada inaugural, a expectativa está voltada para o brasileiro Paulo Orlando, defensor externo campeão em sua primeira temporada na MLB, em 2015. Ele está cotado para assumir a titularidade no campo externo dos Royals, após um bom spring training.

O já “veterano” Yan Gomes, catcher do Cleveland Indians, que estreou em 2012 na MLB, entra em sua sétima temporada tentando recolocar os Indians nos playoffs após derrotas para o Chicago Cubs na World Series 2016 e para o New York Yankees na série de divisão em 2017.

Ao longo da temporada, uma das esperanças está na continuidade de Luiz Gohara, que terminou 2017 como um dos arremessadores abridores do Atlanta Braves. A outra é a possível promoção de Thyago Vieira, que chegou nesta temporada ao Chicago White Sox após longa trajetória no Seattle Mariners.

Leonardo Reginatto corre por fora por uma vaga na equipe principal dos Twins, mas talvez tenha chances no topo da MLB. Bo Bichette, jogador da seleção brasileira de beisebol, filho de uma brasileira com o ex-jogador Dante Bichette também está cotado para fazer sua estreia na MLB este ano pelo Toronto Blue Jays.

Oportunidades

Desde 2011, a MLB tem investido no Brasil e possibilitou que vários novos talentos assinassem contratos com clubes profissionais da liga americana e de outros países. O projeto da Academia Elite MLB Brasil oferece a 40 atletas aprovados nas últimas seletivas realizadas pela MLB, no meio do ano passado, bolsas de estudos integrais, treinos, alimentação e alojamento no centro de treinamento da confederação.