Com três ouros no Rio, nadadora decora árvore de natal com medalhas

Uma das maiores vencedoras dos Jogos Olímpicos do Rio, a nadadora Katinka Hosszu escolheu uma forma muito especial para entrar no clima de Natal. Neste sábado, ela postou nas redes sociais a imagem da sua árvore natalina, decorada com as medalhas que conquistou em solo carioca.

Hosszu conquistou três medalhas de ouro e uma de prata na Olimpíada Rio-2016. "Nossa árvore de Natal com os melhores ornamentos", afirmou a atleta, de 27 anos e quatro olimpíadas no currículo - também esteve em Atenas-2004, Pequim-2008 e Londres-2012, estas sem conquistar medalhas.