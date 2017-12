Começam nesta quarta-feira as Paralimpíadas Escolares 2016, em São Paulo

Começam nesta quarta, 23, e vão até a próxima sexta-feira, 25, as Paralimpíadas Escolares 2016, neste ano realizadas em São Paulo. São 903 atletas de 12 a 17 anos, representando 24 delegações de estados diferentes, que vão competir no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na Rodovia dos Imigrantes, na capital paulista.

São 8 modalidades esportivas a serem disputadas pelos participantes: atletismo, natação, tênis em cadeira de rodas, bocha, judô, futebol de 7, tênis de mesa e goalball (único esporte paralímpico adaptado, é praticado por pessoas com deficiência visual e consiste em tentar fazer gols com uma bola parecida com a de basquete). A competição existe desde 2009 e é realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.