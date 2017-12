'Comecei apostando com meu pai', diz campeão de Fifa nos JUBs 2017

Wendell Monteiro chegou na 65ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), disputado em Goiânia, como um dos favoritos, depois que ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro de Fifa, em 2016. Assim como a maioria dos jogadores, ele começou jogando com os amigos e familiares, mas a brincadeira acabou virando coisa séria.

"Comecei apostando com meu pai. Ele só deixava eu sair se ganhasse dele. Ano passado fiquei em quarto lugar no brasileiro e ali descobri que poderia investir", disse o jovem de 18 anos que participou pela primeira vez dos jogos.

Recentemente, os videogames deixaram de ser apenas uma diversão, alguns ganharam até status de esporte, atraindo milhões de fãs e espectadores pelo mundo nos campeonatos. Com o surgimento dos chamados eSports, jogadores fizeram dos games a sua profissão. Wendell ainda não vive do Fifa, mas já ganhou vários prêmios, inclusive em dinheiro.

"Ganhei o videogame que eu jogo, televisão, várias coisas. Eu consigo tirar de R$ 1.500 até R$ 3.000 por mês com premiações. Mas isso demanda muita dedicação. Por isso, quero continuar conciliando as duas coisas, mas seguir com minha carreira no direito", diz o jovem que pretende voltar na próxima edição.

Esportes eletrônicos nos JUBs

A primeira vez que os games fizeram parte da competição foi em 2016, com o campeonato de Fifa, que contou com 3 competidoras no feminino e 13 participantes no masculino. Na edição passada, a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) foi a grande vencedora, nos dois naipes. Em 2017, o feminino ganhou mais uma competidora e o masculino quase dobrou, saltando para 24 participantes. Wendell Monteiro foi o vencedor no masculino e no feminino a estudante de Educação Física da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Raphaella da Costa Silva conquistou o título pela segunda vez consecutiva.

Além de Fifa, a edição deste ano terá receberá a partir da próxima terça-eira, 23, o torneio de League of Legends (LoL), um jogo de estratégia online com mais de 100 milhões de adeptos por todo o mundo. Para o campeonato de LoL, foram selecionadas oito equipes composta de cinco integrantes em cada. A chave A é composta por Unochapecó-SC, UFS-SE, UFMA-MA e UFRPE-PE. E a chave B tem UNB-DF, UFG-GO, Unicamp-SP e UFRN-RN.

'Phelps dos JUBs', Larissa Oliveira ganha oito ouros em Goiânia

'Paralimpíada não é mais fácil', diz brasileiro recordista mundial