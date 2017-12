Comediante que tatuou o título da NFL não esconde abatimento: 'Era nosso ano'

Tem muita gente que diz que ama mais o seu time do que a esposa ou o marido. O comediante americano Jordan Garnett deu uma grande mostra disso. Empolgado com a boa campanha do Dallas Cowboys na temporada regular da NFL, ele decidiu fazer uma tatuagem "cravando" que o time seria campeão. O problema é que tinha um tal Aaron Rodgers e o Green Bay Packers no caminho e o time de Garnett acabou eliminado neste domingo. Logo após o jogo, muita gente deve ter se perguntado: o que o fanático torcedor fará agora com a tatuagem?

"Preciso de um pouco de tempo para me recuperar e farei uma declaração nos próximos dias. Eu realmente acreditei que este era o nosso ano. Mais atualizações em breve", disse Jordan em seu Twitter, enquanto discutia e até mesmo xingava inúmeros torcedores rivais que aproveitaram a "desgraça" do comediante para tirar um sarro.

Apesar de já ter sido motivo de chacota, Garnett ainda tem mais algumas chances de a tatuagem ficar atualizada, pois como o número 51 foi escrito em língua romana, caso os Cowboys vençam a liga em 2017 ou 2018, ele teria apenas que dar um retoque e adicionar algumas letras.