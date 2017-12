Comentarista húngaro faz desenho obsceno durante análise de partida de hóquei

A análise de uma jogada em uma partida da NHL, feita em uma emissora de TV húngara, virou uma enorme piada. Durante o programa "Trash Talk", do canal Sport 1, um jornalista quis ilustrar as opções de jogadas na vitória por 6 a 1 do Winnipeg Jets sobre o Colorado Avalanche.

Ele começou ressaltando a posição de dois jogadores à frente do gol e a possível movimentação de ambos. Depois, ressaltou a área do goleiro e também as chances de finalização.

Ao final da explicação, seus colegas de bancada já não conseguiam mais conter o riso, já que o telão exibia o desenho de um pênis. Pela reação de todos, é bem possível que a ilustração curiosa se tratava de alguma ação premeditada.