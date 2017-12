Confira alguns recordes quebrados por Brady, Patriots e Falcons no SB51

O ótimo desempenho geral do Atlanta Falcons no primeiro tempo, combinado com a virada do New England Patriots, liderada por Tom Brady, o maior jogador da história da NFL, fizeram do Super Bowl 51 o melhor de todos os tempos. Para provar que a grande final no NRG Stadium, em Houston, foi única, a FOX Sports americana, emissora que transmitiu a partida nos Estados Unidos, fez duas listas com todos os recordes quebrados tanto por Brady quanto pelas duas franquias. Veja alguns deles a seguir.

Recordes quebrados por Tom Brady

Maior número de títulos de Super Bowl por um quarterback: 5

Maior número de tentativas de passe em um Super Bowl por um quarterback: 62

Maior número de passes completos em um Super Bowl por um quarterback: 43

Maior número de jardas aéreas em um Super Bowl por um quarterback: 466

Maior número de prêmios de MVP do Super Bowl: 4

Recordes quebrados por New England Patriots e Atlanta Falcons

Maior número de aparições em Super Bowl por uma franquia: 9, New England Patriots

Maior número de aparições em Super Bowl por um técnico: 7, Bill Belichick, Patriots

Maior número de títulos de Super Bowl por um técnico: 5, Bill Belichick, Patriots

Maior diferença de pontos superada em um Super Bowl: 25 pontos, Patriots

Maior número de pontos anotados em um Super Bowl por um jogador: 20, James White, Patriots

Maior número de recepções em um Super Bowl por um jogador: 14, James White, Patriots

Maior número de passes em Super Bowls na carreira: 309, Tom Brady, Patriots

Maior número de passes completados em Super Bowls na carreira: 207, Tom Brady, Patriots

Maior número de jogadas ofensivas em um Super Bowl por uma franquia: 93, Patriots

Maior número de primeiras descidas em um Super Bowl combinadas: 54, Patriots e Falcons

Maior número de primeiras descidas por passes em um Super Bowl combinadas: 39, Patriots e Falcons

A lista completa de recordes de Tom Brady pode ser vista aqui, e a lista com ambas as franquias, aqui.