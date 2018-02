Confira o lançamento dos emojis e ações especiais para o Super Bowl 52

Antes de acontecer a grande decisão do Super Bowl 52, os fãs já podem participar das ações especiais lançadas pelo Twitter. Em parceria com o NFL, a rede social promoveu novos emojis dedicados à partida entre New England Patriots e Philadelphia Eagles, que acontece neste domingo.

Para acessar os emojis, os torcedores precisam utilizar as hashtags: SuperBowl, #SB52, #SBLII, #GoPats, #NotDone, #Eagles e #FlyEaglesFly. Outras hashtags são divididas por torcidas, os fãs do Patriots poderão usar #GoPats e #NotDone, enquanto os fãs do Eagles as #Eagles e #FlyEaglesFly.

Além das hashtags divulgadas, o Twitter criou um emoji para running back Jay Ajayi, do Eagles. Ele se tornou o primeiro jogador da NFL a fazer parte da ação, a imagem poderá ser ativada com a hashtag #JayTrain.

O Moments e o Periscope também entrarão no clima da decisão. Os principais tweets sobre o Super Bowl 52 serão reunidos e publicados no Moments em tempo real. Já no Periscope, quando o usuário mencionar as hashtags especiais no título, aparecerá uma onda de corações personalizados durante as transmissões.