Conheça a chuteira que Neymar vai usar em 2018: 'Puro Fenômeno'

A Nike revelou a chuteira que o brasileiro Neymar vai usar a partir do início do ano que vem. Chamada de Mercurial 'Puro Fenômeno', o calçado é uma homenagem ao usado por Ronaldo Fenômeno na Copa de 1998, com inspiração no visual que junta cinza cromado e azul. "Puro Fenômeno: só existe um, até que surja outro", é o slogan oficial do calçado.

Segundo Neymar, ele próprio queria a chuteira usado por Ronaldo na Copa da França. "Todo mundo queria aquela chuteira, inclusive eu", diz Neymar. Assim como o Fenômeno, o craque do PSG estreou pela seleção brasileira e fez seu primeiro gol com a camisa amarela com um modelo da mesma linha, a Mercurial - a chuteira Superfly II.

De acordo com a Nike, a chuteira celebra o "passado, presente e o futuro" do futebol brasileiro. "Neymar tem um estilo muito particular: é rápido, muda de direção de forma súbita e surpreendente. Quando entra em campo, um atleta precisa de uma chuteira que o ajude a jogar, que não seja apenas um calçado – e sim uma parte do seu corpo, capaz de obedecer aos nossos comandos. E é isso que a Mercurial faz", diz Ronaldo.

Celebrando essa conexão com a Mercurial que os dois craques do Brasil carregam ao longo de suas carreiras no futebol, a nova Mercurial Puro Fenômeno da Nike traz influências estéticas tanto da Superfly II de Neymar, quanto da primeira edição da Mercurial usada por Ronaldo em 98.

As listras da chuteira representam as linhas onduladas do desenho original, assim como as travas com pontas pretas. A chuteira traz ainda as palavras “Ousadia” e “Alegria” estampadas na parte intermediária, além do logotipo de Neymar, gravado no calcanhar.