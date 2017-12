Conheça a velejadora paralímpica que disputará o BBB17

Competitividade não deve faltar para Marinalva de Almeida na disputa pelo prêmio de 1,5 milhão do Big Brother Brasil 2017 (BBB17), da TV Globo, que estreia nesta segunda-feira, 23. Paranaense radicada em São Paulo, ela é velejadora e ficou em oitavo lugar nos Jogos Paralímpicos do Rio, ao lado de Bruno Landgraf na classe SKUD-18.

A paratleta se descreve como "forte" e "franca" no vídeo de apresentação do programa. Com 39 anos, tem três filhos, foi casada duas vezes e, atualmente, está namorando. Além do esporte, também trabalha como modelo e palestrante.

Em 2016, a nova "sister" recebeu o prêmio de atleta destaque da vela adaptada, concedido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Antes de ingressar na vela, foi recordista brasileira em salto em distância e arremesso de dardo.

"Não tenho medo de competir em nenhuma prova da casa. Só que tem um porém: não jogo sujo. Tem pessoas que fazem qualquer coisa pra ganhar, mas, para mim, tem que ser na garra”, disse à equipe do BBB17. Conheça a "sister":