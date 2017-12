Conheça o surfista que freou o ataque mundial contra computadores

Foi o jovem surfista Marcus Hutchins, de 22 anos, que trabalha para uma emrpesa de segurança digital com sede em Los Angeles (EUA), a Kryptos Logic, quem conseguiu frear o ataque cibernético na semana passada, que infectou centenas de milhares de máquinas em todo o mundo.

Diretamente de seu quarto, na Inglaterra - país onde vive com a família em Ilfracombe, uma pequena cidade litorânea - ele descobriu acidentalmente que o registrou de um endereço na internet seria capaz de conter o avanço do vírus WannaCry, que vinha criptografando computadores de grandes e pequenas empresas e corporações, governos, entidades públicas, etc e cobrando resgate em bitcoins (moeda digital) para a devolução dos dados.

Segundo Hutchins, ele passou a analisar amostras do código do vírus e percebeu que algumas linhas estavam vinculados a um endereço de internet não registrado. Tudo o que ele fez foi registrar o domínio - e depois se percebeu que isso fazia o vírus parar de se espalhar.

O ato acabou transformando o surfista amador em uma celebridade e o colocou em contato com o FBI e com autoridades britânicas de segurança cibernética - e ainda ganhou um belo elogio do chefe. O executivo-chefe da Kryptos Logic, Salim Neino, disse que o rápido trabalho de Hutchins permitiu que ele parasse o vírus antes que a ameaça atingisse completamentes os Estados Unidos.

"Ele não só salvou os Estados Unidos, mas também impediu novos danos ao resto do mundo", disse. "Houve realmente uma interrupção no vírus. Foi um momento muito emocionante."

Hutchins, que mantém este perfil no Twitter sobre segurança e ameaças digitais, surpreso com tanta repercussão, diz que não se acha um herói. "Eu definitivamente não sou um herói. Sou apenas alguém fazendo minha parte para parar os botnets (aplicativos maliciosos que se espalham em redes)", declarou.