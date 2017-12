Coreana impressiona ao derrubar pinos de boliche com tacada de golfe

Não é incomum vermos atletas unindo diferentes modalidades em desafios inusitados, como cestas com o pé ou jogadores de futebol tentando Field goals. Mas você já tinha pensado em juntar golfe com boliche?

Pois a golfista sul-coreana Minju Kim publicou um vídeo em sua conta no Instagram no qual faz tacadas de tee direto em pinos de boliche, derrubando todos eles. A vídeo ganhou as redes sociais após aparecer no "Top 10" do tradicional noticiário "SportsCenter", da ESPN norte-americana.