Corinthians vai patrocinar atleta do salto com vara no GP Brasil de Atletismo

O Corinthians terá um atleta no salto com vara no GP de Brasil de Atletismo, no início de junho. Fábio Gomes da Silva, que já foi recordista sul-americano, treina no Parque São Jorge e vai representar o clube nas competições.

Segundo o relato do UOL Esporte, num primeiro momento o clube será apenas patrocinador de Fábio, mas há chances de criação de uma equipe própria de atletismo caso a iniciativa alcance o sucesso desejado.

Há cerca de três anos, uma série de lesões quase fez o atleta de 33 anos se aposentar, e ele não conseguiu a classificação para a Olimpíada do Rio, depois de sofrer uma fratura.

Ele apresentou, então, quando voltou aos treinos, um projeto ao Corinthians, para atuar em escolinhas de esporte num trabalho social com crianças do entorno do Parque São Jorge, em diversas modalidades do atletismo. Foi a oportunidade para voltar a treinar e representar o clube e voltar para a cena esportiva.

Nesta semana, o Corinthians anunciou, em parceria com a prefeitura de Guarulhos, o Corinthians-Guarulhos, nova equipe de vôlei profissional, com a contratação do líbero Serginho,