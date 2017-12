Corinthians vence o Sorocaba de virada e vê título próximo no futsal

O primeiro jogo da final da Liga Nacional de Futsal entre Sorocaba e Corinthians começou com o placar de 2 a 0 para o time da casa, que conta o craque Falção no elenco. O resultado, que poderia dificultar a vida dos corintianos em busca do título, não conseguiu abalar os garotos.

A equipe do Parque São Jorge conquistou uma virada impressionante por 3 a 2, e quem pensou que o título estava perdido fez a festa após o apito final. Agora, o Corinthians precisa apenas de um empate para ser campeão na próxima segunda-feira.