Corredor de 85 anos completa maratona em 4 horas e desafia a ciência

Ed Whitlock se tornou o único homem com mais de 85 a correr uma prova de 42km em menos de quatro horas (total de 3h56m34s). Intrigados com o feito impressionante do canadense, cientistas decidiram estudar o caso, como mostra artigo publicado recentemente pelo jornal americano The New York Times.

Testes mostraram que Whitlock possui uma capacidade de consumir oxigênio (VO2 max) de 54 mililitros por quilo por minuto, índice semelhante ao de um jogador profissional de futebol no auge da carreira. Outra informação científica que chamou a atenção foi o número de unidades motoras de Ed, indicador de massa muscular. Um indivíduo da idade dele deveria ter perdido cerca de 60% de suas unidades motoras. Os cientistas se surpreenderam quando constaram que ele preserva cerca de 70% das unidades motoras aos 85 anos.