Corredora norte-americana compete nos 800m grávida de quatro meses

A corredora norte-americana Alysia Montaño participou de seletivas para a prova dos 800m em Sacramento, Estados Unidos, grávida de quatro meses. Ao jornal espanhol Marca, a atleta afirmou ter se inspirado em Gal Gadot, estrela de Mulher Maravilha, que gravou metade do filme grávida de cinco meses.

Foi a segunda vez que Montaño correu grávida - em 2014, ela havia participado da mesma prova, aos oito meses de gestação. A corredora tem 31 anos de idade e foi campeã mundial no revezamento 4x800m pelos Estados Unidos em 2015.

Ela acabou chegando na última posição, mas afirmou que não se arrepende de ter competido, mesmo sob forte calor.

"O filme é impressionante. Quando me disseram que ela havia gravado metade do filme estando grávida de cinco meses, decidi inscrever-me na competição", afirmou. "Muita gente me disse que o que fiz em 2014 serviu de inspiração. Me vejo como referência para as mulheres, para as negras e para as grávidas", contou.