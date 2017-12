Papai de novo: CR7 confirma rumores de gravidez de namorada a jornal

CR7 vai mesmo ser papai novamente - e agora é oficial. Após ganhar um casal de gêmeos no mês passado (os bebês Eva e Mateo, gerados por meio de uma barriga de aluguel), ele confirmou que a namorada, Georgina Rodríguez, está mesmo grávida. Já havia uma suspeita, depois que Ronaldo postou no Instagram uma foto dela, com barriga saliente.

Nesta terça-feira, o craque do Real Madrid esteve em uma festa na ilha de Ibiza, onde curte as férias. Um repórter do diário espanhol El Mundo conversou com ele e perguntou como estão os bebês.

"São preciosos. Estou encantado", disse CR7. Em seguida, o jornalista questionou: "e está contente também com o bebê que está a caminho"? O jogador respondeu: "Sim, muito", respondeu o jogador, confirmando que será pai novamente.

Georgina, segundo os rumores, estaria grávida de cinco meses e espera uma menina, de acordo com informações publicadas pela imprensa portuguesa. CR7 já é pai de Cristiano Jr., de 7 anos.