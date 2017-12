CR7 posta foto com bebês para ironizar pedido de prisão na Espanha

No dia em que a Agência Tributária da Espanha pediu a sua prisão por suposta sonegação e fraude fiscal, o ídolo do Real Madrid Cristiano Ronaldo resolveu ironizar a situação em seu Instagram com uma foto onde aparece junto com seus três filhos mais novos.

"Estou PRESO a estes bebês lindos... ahahahah", escreveu o ídolo português, junto a seus fihos.

Em junho, um promotor público acusou Ronaldo de quatro delitos de fraude fiscal entre 2011 e 2014 no valor de 14,7 milhões de euros (R$ 54,2 milhões). Para a comandante da Unidade Central de Coordenação do Tesouro, Caridad Gómez Mourelo, pessoas que fizeram muito menos já foram detidas.

"Sinceramente, temos pessoas na prisão por terem deixado de pagar 125 mil euros", disse Mourelo no tribunal dia 7 de dezembro. A declaração ao juiz de primeira instância foi divulgada pelo jornal espanhol El Mundo nesta terça-feira.

Veja o post original: