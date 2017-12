Craque da NBA faz trapalhada em estreia como golfista profissional

Duas vezes eleito o melhor jogador da temporada e com dois títulos da NBA na carreira pelo Golden State Warriors, o craque Stephen Curry decidiu se arriscar em uma nova modalidade. Nesta sexta-feira, o armador fez sua estreia em um torneio profissional de golfe. Para quem imaginou que ele iria passar vergonha, ele até que foi bem, mas protagonizou um lance bizarro.

O jogador recebeu um convite para o torneio Ellie Mae Classic, que está sendo disputado em Hayward, perto de San Francisco (Califórnia, EUA), graças a um de seus patrocinadores, mas demonstrou desde o primeiro momento que sua participação não seria uma mera ação publicitária.

Curry começou muito nervoso e, logo em sua primeira tacada, acabou acertando a bola dentro de um carrinho de golfe, mas rapidamente pegou o jeito e fez 74 tacadas, quatro acima do par do campo, com três birdies, quatro bogeys e um double bogey. "Acredito que sou o primeiro jogador a colocar a bola no carrinho na primeira tacada. Estava muito nervoso, mas depois fui me sentindo melhor", disse o bicampeão da NBA.

Curry acha difícil conseguir uma vaga na próxima fase do torneio, mas mantém as esperanças. "Não sei o que vai acontecer e não posso avaliar muito bem a situação, mas se conseguir alguns putts e me concentrar no restante, veremos até aonde posso chegar", finalizou.