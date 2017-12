Crianças enchem a internet de fofura nos 'Jogos dos bebês'; assista

O vídeo "Jogos dos bebês" mostra como seria se algumas das mais populares modalidades olímpicas fossem disputadas por bebês. As primeiras imagens exibidas são da ginástica artística e rítmica. Em seguida, os bebês disputam uma corrida de 10 metros, com direito a uma chegada "emocionante". Além de provas de ginástica e atletismo, os bebês participam de uma hilária competição de levantamento de peso.

Criado pelo site "Olympic Channel", o vídeo foi visto por mais de 25 milhões de pessoas apenas no Facebook. Com o sucesso, o canal criou um novo conteúdo mostrando alguns bastidores, explicando como as imagens foram feitas.