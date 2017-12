Crianças escolherão os mascotes dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020

Os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 serão escolhidos em uma competição nacional na qual o júri final será composto por alunos do ensino primário, anunciou nesta segunda-feira o Comitê Organizador. Ilustradores profissionais, desenhistas e pessoas que residam no país poderão apresentar suas propostas do dia 1º a 14 de agosto deste ano pela internet, segundo explicou a organização em um comunicado.

Os participantes terão de desenhar mascotes para ambas as competições, de acordo com uma série de regras e critérios para que as propostas cumpram a função de representar tanto os valores olímpicos como culturais do Japão, o país anfitrião.

A organização, através do comitê especial estabelecido no ano passado para tratar os temas relacionados com os mascotes, terá até dezembro para fazer uma seleção de várias propostas, que serão analisadas por estudantes do ensino primário de todo o país. Tóquio 2020 escolherá os desenhos que tiverem mais votos entre as crianças. A previsão é anunciar o vencedor em março de 2018. Entre julho e agosto desse ano, a organização deve decidir o nome dos mascotes.

"Dada a importância das mascotes na cultura moderna do Japão, sempre soubemos que haveria um grande interesse do público na escolha do mascote de Tóquio 2020", disse um dos responsáveis do painel especial, Yoshiko Ikoma, em comunicado. A organização considera que a competição concede ao público "uma oportunidade única para participar do processo de desenho e seleção", comentou Ikoma.

Os mascotes são um elemento importante e popular dentro da cultura moderna do Japão, onde é comum que empresas privadas e organismos públicos os usem para promover seus produtos.