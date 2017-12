Cristiano Ronaldo e Dwyane Wade 'brincam' de derrubar drones

Os drones são uma mania mundial. O objeto voador virou praticamente uma obsessão entre os jovens, que gostam de fazer manobras e gravas vídeos através do aparato. Entre os esportistas, porém, parece que os drones não são muito queridos. Pelo menos é o que Cristiano Ronaldo e Dwyane Wade, astro da NBA, deixam claros em vídeos divulgados no Instagram, em que aparecem derrubando os 'insetos gigantes'.

Crash and burn @dwyanewade #raiseit www.nowraiseit.com Um vídeo publicado por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Jan 30, 2017 às 12:07 PST

Em uma campanha da Poker Stars, primeiro Cristiano Ronaldo aparece com a "missão" de derrubar dois drones através de chutes. Depois de errar a primeira tentativa, o melhor jogador do mundo mostra toda a sua precisão ao acertar os objetos em dois chutes consecutivos. Ao postar o vídeo em seu Instagram, ele "desafia" Dwyane Wade, craque da NBA tricampeão com o Miami Heat e que atualmente atua no Chicago Bulls. Ele, porém, mostra ainda mais facilidade para derrubar o drone com apenas uma tentativa.