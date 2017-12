Agora sim! Cristiano Ronaldo ganha busto bonito do Real Madrid

Cristiano Ronaldo foi homenageado com mais um busto, mas desta vez o artista responsável acertou em cheio. A obra foi esculpida pelo espanhol Jose Antonio Navarro Arteaga e vai ficar no museu do Real Madrid.

O trabalho é muito diferente daquele que fora apresentado em março no aeroporto da Ilha da Madeira, local de nascimento do craque português, que acabou como alvo preferido de brincadeiras dos internautas.

“Eu usei várias fotos do Cristiano para realizar o meu trabalho”, disse o Arteaga. “Eu queria refletir a força interior dele quando ele está se preparando para bater uma falta ou um escanteio”, afirmou o artista.