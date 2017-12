Cristiano Ronaldo pede ao Real para ser o mais bem pago do mundo; clube diz não

Eleito o melhor jogador da temporada europeia 2016-2017 nesta quinta-feira, no evento onde foram sorteados os grupos da edição 2017-2018 da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo quer ser o jogador mais bem pago do mundo - e o Real Madrid teria dito "não" ao pedido do português.

Ronaldo superou Gianluigi Buffon, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, os outros dois finalistas, e ficou com o prêmio de melhor da UEFA no sorteio, ocorrido em Monaco, pela terceira vez em sua carreira.

O programa Jugones, da cadeia televisiva espanhola La Sexta, revelou que CR7 teria exigido a Florentino Pérez, presidente do Real, um exponencial aumento de salário para permanecer no Santiago Bernabéu. Hoje, ele fatura 21 milhões de euros líquidos por ano (cerca de R$ 75 milhões), mas pretendia receber uma verba superior aos 40 milhões de euros líquidos por temporada (cerca de R$ 149 milhões), superando Messi, do Barcelona, e Neymar, do PSG . A resposta de Pérez teria sido um convincente "não".

Para justificar o aumento, Ronaldo dá, como argumentos, os mais de 407 gols que fez com a camisa do Real, e também as quatro Bolas de Ouro que já conquistou ao longo da carreira. Com o Real Madrid, o português foi campeão do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões da Uefa e do Mundial de Clubes.

Nas últimas semanas, surgiram rumores de que ele estaria perto de deixar o clube espanhol, insatisfeito com as acusações de fraude fiscal.