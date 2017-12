Cruzeiro anuncia parceria e investe em equipe de futebol americano

O Cruzeiro firmou um acordo com a equipe do BH Eagles, que há três anos participa do estadual mineiro de futebol americano, dando origem a uma nova equipe - a Sada Cruzeiro Futebol Americano.

Vários dos jogadores que agora farão parte do novo time atuam na Seleção Brasileira e, com a parceria, espera-se que os investimentos no elenco aumentem. Recentemente, o BH Eagles conquistou a Copa América de Futebol Americano, no México.

“O Cruzeiro Esporte Clube mantém a tradição em Minas Gerais em ser pioneiro e vencedor nas mais variadas modalidades esportivas além do futebol. Dois bons exemplos são nossas equipes de atletismo e de vôlei masculino", diz o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares. "Em breve, já conquistaremos os primeiros títulos com essa equipe que já nasce campeã”, afirmou ele, ao portal Theplayoffs.

O novo Sada Cruzeiro Futebol Americano fará sua estréia no domingo, pelo Campeonato Mineiro, contra o Paraíso Miners. Além disso, o time disputará a primeira divisão da Brasil Futebol Americano (BFA), nova liga brasileira da modalidade.