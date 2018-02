Curling da Noruega celebra Dia dos Namorados; veja outros looks do time

No dia de hoje grande parte do mundo está comemorando o Valentine's Day, uma espécie de Dia dos Namorados. Em homenagem à data, a equipe masculina de curling da Noruega trocou sua tradicional calça preta por uma repleta de corações.

Desde os Jogos de Vancouver 2010, o time norueguês tem inovado com calças compridas que fogem totalmente aos padrões utilizados pelos adversários. Em Sochi, nos Jogos de Inverno de 2014, eles usaram uma estampa diferente por jogo. Variando entre desenhos geométricos e formas abstratas.

A popularidade da equipe é tão grande que uma página no Facebook sobre as calças norueguesas já ultrapassou 485 mil curtidas. Confira abaixo alguns dos outros looks já usados pelos atletas: