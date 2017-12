De aniversário, jogador da NFL paga dívidas de R$ 271 mil do irmão

Duas vezes campeão do Super Bowl pelo New England Patriots, o cornerback Logan Ryan deu um baita presente no 29ª aniversário do seu irmão.

Em sua conta oficial no Instagram, o atual jogador do Tennessee Titans publicou uma foto do cheque de US$ 82 mil (R$ 271 mil) que entregou para quitar as dívidas do financiamento universitário do irmão.

"Surpreendi meu irmão mais velho e paguei o financiamento universitário no 29ª aniversário dele. Meu parceiro foi aceito na faculdade, se formou como honras e agora trabalha como engenheiro. Ele fez tudo da maneira certo e ainda vive com uma enorme dívida. O sistema é quebrado e não faz sentido. Sou sortudo e abençoado de poder cuidar disso para ele. Te amo e você merece o melhor", colocou Ryan na legenda da foto.

No cheque simbólico entregue ao irmão, há mais uma crítica ao sistema de financiamento estudantil. Na área reservada para o destino do pagamento, está escrito "F*dam-se os Financiamentos Estudantis".