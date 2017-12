Russell Wilson dá TV e passagem de 1ª classe a colegas de Seahawks

Graças a Russell Wilson, o Natal chegou adiantado no Seattle Seahawks. O quarterback presenteou cada um dos jogadores da franquia com passagens de avião de primeira classe com o destino que cada um quiser.

Além disso, todos os atletas da linha ofensiva também levaram para casa um TV de 55" Ultra HD da Samsung. De acordo com o site oficial da fabricante coreana nos Estados Unidos, cada aparelho dado por Wilson custa US$ 799.99 (R$ 2,653.33). "Grandes amigos da linha ofensiva. Sei que gostam de assistir filmes e TV. Netflix, baby. Admiro muito o trabalho de vocês. Todo trabalho duro é recompensado", disse o QB em vídeo no Instagram Stories.

Kam Chancellor, que atua na defesa dos Seahawks e não levou uma TV de presente, elogiou a atitude do colega. "Você é um bom quarterback, Russ. Não importa o que eles dizem", declarou Kam na mesma rede social.