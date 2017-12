De olho no mundial, Brasil vence primeiro ouro na patinação artística no gelo

Isadora Williams conquistou o título do "Sophia Trophy", torneio de patinação artística no gelo realizado na Bulgária nesse fim de semana. Essa foi a primeira medalha do Brasil em uma competição internacional da modalidade. Williams fez 144.75 pontos na somatória de suas duas apresentações, ultrapassando a sueca Anita Ostlund e a italiana Micol Cristini, que completaram o pódio.

Com a vitória, a brasileira chega a sua quinta medalha em competições internacionais de patinação artística no gelo. O primeiro pódio foi em 2012, com o bronze no Golden Spin de Zagreb, na Croácia. Depois, ela conquistou três medalhas de prata: Philadelphia Summer International (2015), Sportland Trophy (2016) e Santa Claus Cup (2016).

O torneio serviu de preparação para a atleta, que participa entre 29 de março e 2 de abril, do Mundial de Patinação Artística no Gelo em Helsinque, na Finlândia. A jovem busca também confirmar a classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018.