Desafio das celebridades no poker reúne atletas e nomes do mundo artístico

Um torneio de poker agitou o mundo dos atletas e artistas nesta terça-feira em São Paulo. A competição, que teve presença de nomes como Moisés e Vitor Hugo, jogadores do Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo, além do ex-jogador e hoje comentarista Denilson, foi um dos mais importantes do circuito latino americano

O tenista Bruno Soares, que na última semana disputou o ATP Finals, foi o melhor entre os atletas e, com a segunda posição no geral, faturou uma inscrição para torneios maiores de poker, além de uma hospedagem em um hotel de Las Vegas. Outros nomes que marcaram presença no evento foram Maurren Maggi, Virna, Rodrigão, Henrique Fogaça, Ademir da Guia, o cantor Hugo Pena e a socialite Lucília Diniz.