Dezenas de páginas do Facebook transmitem futebol 'pirata' na Europa

Utilizando a ferramenta Facebook Live, criada para que qualquer usuário poste conteúdos ao vivo na rede social, várias páginas europeias de futebol vêm reunindo audiências que superam as 700 mil pessoas com transmissões piratas de partidas da Liga Espanhola, Liga dos Campeões e até jogos de ligas de outros países.

O jornal espanhol El País, que identificou e mostrou, em reportagem, várias dessas páginas, informa que o sinal é desviado diretamente de emissoras de TV a cabo. Basta um computador com placa e cabos específicos e qualquer um pode transmitir o sinal online no Facebook.

Em algumas ocasiões, as imagens são transmitidas para páginas efêmeras, criadas apenas para mostrar os jogos e que são deletadas após o término das partidas. Uma das páginas citadas pelo El País é a 'Capitanes del Fútbol', que obteve um recorde de 715.000 espectadores acompanhando ao vivo Barcelona contra Real Madrid, em dezembro do ano passado. Os criadores disponibilizaram um canal próprio com os conteúdos, chamado 'Capitanes TV'.

Obviamente, ninguém paga direitos de transmissão ou de imagem para colocar os jogos no ar - mas as páginas exigem que quem queira ver os jogos dê uma curtida nelas. E, quanto mais curtidas, mais as páginas passam a ser atrativas para anunciantes ou para terem fôlego para vender diversos tipos de produtos ou serviços.

De acordo com a publicação, as autoridades espanholas e até mesmo o Facebook estão cientes do ocorrido, mas muitos dos perfis continuam funcionando - uma das estratégias é recriar as páginas que são bloqueadas após denúncias de pirataria.