Dia de fúria: Lallana é expulso de campo após perder a cabeça

Se você pensa que 2018 está sendo ruim para você essa matéria deve te ajudar a ver que sempre tem um jeito de ficar pior. Exemplo disso são os últimos acontecimentos na vida do jogador Adam Lallana. Lembram dele?

O meia que joga pelo Liverpool protagonizou, nesta segunda-feira, uma cena violenta no jogo do sub-23 contra o Tottenham. Antes disso o jogador tinha ficado parado durante quatro meses por uma lesão na coxa.

+ Torcedor do Nacional que imitou avião em jogo com a Chape pede desculpas

+ Mais magro e sem clube, Adriano posta sua rotina nas redes sociais

+ Torcida de time austríaco faz mosaico com papel picado, assista

Lallana reagiu com raiva depois de um confronto aéreo com o meio-campista George Marsh, de 19 anos. Pular em suas costas e o agarrar ao redor do pescoço foi o auge do confronto que acabou resultando na expulsão do camisa 8.

Confira abaixo o vídeo: