Semifinal de torneio de badminton tem rally incrível com 39 raquetadas

Uma das semifinais do BWF Super Series Masters Finals, torneio final do BWF Super Series, principal competição mundial de badminton, foi palco para um dos mais incríveis ralis da modalidade. A disputa foi travada no segundo set do confronto entre os dinamarqueses Mads Conrad-Petersen e Mads Pieler Kolding e os japoneses Takeshi Kamura e Keigo Sonoda, em 17 de dezembro.

Kamura e Sonoda lideravam a partida por 1 a 0 e, no momento do rally, estavam à frente por 12 a 11 no segundo set. O lance totalizou 39 raquetadas, entre cortadas durante saltos, algumas com os jogadores sentados e outras pelas costas, para delírio dos narradores.

(Alerta de spoiler!) A dupla japonesa levou a melhor na disputa inacreditável e, minutos depois, confirmaram a vitória por 2 sets a 0. Na final, Kamura e Sonoda acabaram derrotados pelos malaios Goh V Shem e Tan Wee Kiong, também por 2 sets a 0.