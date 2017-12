Cam Newton usa chuteira com 'rabo de raposa' durante aquecimento

O quarterback Cam Newton, do Carolina Panthers, mostrou ousadia durante o trabalho de aquecimento da partida desta quinta-feira, contra o New Orleans Saints. Conhecido pelas roupas chamativas, o camisa 1 usou uma chuteira listrada preta e branca com um fox tail (rabo de raposa) preso no calcanhar.

Em outras oportunidades, principalmente em entrevistas coletivas, Newton já havia sido flagrado com um adereço semelhante preso ao cinto.

Com Cam Newton usando chuteiras azuis, para combinar com o uniforme, os Panthers bateram os Saints por 23 a 20, em Charlotte, na Carolina do Norte. Com o resultado, as duas franquias ficaram empatadas na última colocação da Divisão Sul da Conferência Nacional.