Edilson Capetinha negocia com emissora para se tornar comentarista

O ex-jogador Edilson Capetinha está perto de se tornar comentarista fixo do canal Fox Sports. A emissora e o ex-atleta estão em negociação, segundo o Uol Esportes. Apesar do interesse de ambas as partes, questões burocráticas ainda impedem a conclusão do acordo.

Enquanto as negociações não avançam, o pentacampeão mundial em 2002 vai participar de um programa na emissora como convidado. Nova na grade, a atração chama 'Jogo Sagrado' e tem como diferencial ser uma mistura de humor e esporte. Um dos contratados para essa empreitada foi o radialista e humorista Rudy Landucci.

A estreia está prevista para esta segunda-feira, dia 5. Com passagens por Palmeiras e Corinthians, o ex-jogador nem estreou e já está envolvido em polêmica. Em meados de fevereiro, no Fox Sport Rádio, um programa ao vivo na mesma emissora, ele lembrou um episódio de um jogo entre Palmeiras e Guarani que gerou revolta da torcida palmeirense.

“O goleiro estava fazendo milagres, pegando cada bola… ai eu passei por ele (Zinho) e perguntei ‘a gente não vai fazer gol hoje não?’, e ele respondeu ‘esse goleiro é negão, daqui a pouco ele erra'”, lembrou Edílson.