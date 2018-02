Em 1958, Palmeiras e Santos fizeram o melhor jogo da história do futebol

Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Os dois tradicionais rivais já se enfrentaram mais de 300 vezes, mas o jogo que mais é lembrado é o de 6 de março de 1958, no Pacaembu. Na oportunidade, o time da Vila Belmiro venceu por 7 a 6 naquela que é apontada como a partida mais emocionante de todos os tempos.

O jogo aconteceu três meses antes da Copa do mundo da Suécia e muitos dos jogadores em campo buscavam uma última oportunidade para conseguir uma vaga no selecionado nacional.

O Pacaembu recebeu 43.068 torcedores em uma quinta-feira à noite, sem taça ou classificação em jogo. Era mais uma rodada do Torneio Rio-São Paulo. O Santos ainda não era o time que iria dominar o mundo na década seguinte. Pelé só tinha 17 anos, mas tinha a companhia de Zito, Jair Rosa Pinto, Dorval, Pagão e Pepe.

O Palmeiras era mais experiente. Valdemar Carabina, Waldemar Fiume, Mazzola, Nardo, ... um grande time.

Mas ninguém no estádio ou ouvindo pelo rádio poderia imaginar o que iria acontecer no gramado. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Urias abriu o placar para o Palmeiras. Pelé empatou na saída de bola. Pagão virou, aos 25. Mas Nardo empatou de novo, aos 26.

Dorval (32 minutos), Pepe (38) e Pagão (44) colocaram o Santos em vantagem por 5 a 2 ainda no primeiro tempo. "Hoje vamos detonar o Palmeiras! Cinco vira e dez acaba", gritou o capitão Zito, ao entrar no vestiário durante o intervalo.

Do lado do Palmeiras, o goleiro Edgar não conseguia parar de chorar e obrigou o técnico Oswaldo Brandão a colocar Vitor em seu lugar. "Vocês precisam ter vergonha na cara", esbravejou Brandão aos seus jogadores.

E eles ouviram. Paulinho, aos 16; Mazzola aos 19 e 27; e Urias, aos 34, colocaram o Palmeiras em vantagem: 6 a 5. "Milagre no Pacaembu. Estamos testemunhando o maior espetáculo que já vi no futebol", disse o lendário locutor de rádio Edson Leite, enlouquecido pelo que assistia em campo.

Mas as emoções ainda não haviam terminado. Com dois gols de Pepe, aos 40 e 42, o Santos virou para 7 a 6 de forma espetacular. Uma pessoa morreu de enfarte dentro do Pacaembu e outros quatro casos foram registrados. "Espetáculo Pirotécnico de Gols", manchetou a A Gazeta Esportiva no dia seguinte.

